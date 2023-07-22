Кассетный удар. Захарова заявила, что атака на военкоров не была случайной

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В зоне СВО погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Он попал под обстрел в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Еще двое его коллег получили осколочные ранения и сейчас им оказывается медицинская помощь.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на журналистскую группу не была случайной: «Корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима населенных пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами. Теми, которые поставляют Киеву США. Вашингтон, а вместе с ним и Лондон с Парижем, снабжающие режим Зеленского ракетами дальнего радиуса действия, лишь на словах выражают обеспокоенность безопасностью журналистов, на деле же являются спонсорами террористов… Виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание. Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы».
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала пост в память о журналисте: «Погиб военкор наш, Ростислав Журавлев. Другие ребята ранены. Кассетные боеприпасы. Мы всех помним и все запомним».
Военкор «КП» Александр Коц написал, что буквально позавчера разговаривал с Журавлевым по телефону. Ростислав сказал, что 15 августа собирается в отпуск.
«Ростик действительно работал на износ. Командировки по четыре месяца, сотни переданных в редакцию “молний”, видеосюжетов, эксклюзивов. Он был отличным военкором, профессионалом, на 100 процентов преданным своему делу», — пишет Коц.
Журналист отмечает, что Журавлев обладал недюжинной харизмой и легко располагал к себе людей: «Веселый балагур, смертельно серьезный, когда речь идет о Деле, надежный, как скала. И вряд ли в этот роковой день он совершил ошибку. Артиллерия и ракеты могут ударить куда угодно. А к такому риску военкор Журавлев уже давно привык. Спи спокойно, дружище. Мы за тебя поработаем».
Политолог Андрей Перла, работавший с погибшим журналистом, назвал в своем телеграм-канале его «настоящим человеком»:
«Очень хорошо его помню по работе в Уральском федеральном округе. Очень раздражал чиновников, неудобный был чувак, “не монтировался”. Оказался настоящим человеком. Честь и слава».
Журналисты Telegram-канала Wargonzo отметили в своем посте: «Охота на наших военкоров для ВСУ — задача из числа приоритетных. Тем более, когда речь идёт сразу о нескольких съемочных группах ведущих каналов и изданий, оказавшихся сразу в одной точке. К счастью, жизням другим наших коллег, находившихся рядом с Ростиславом, на данный момент ничего не угрожает. У Ростика в Сибири остались двое детей и жена… Царствие небесное, брат!».
Следующий пост — еще более трогательный: «Выручал меня, когда я застрял в Афгане — какими-то дикими путями передавал мне деньги через дальнобойщиков. А вчера созвонились, договорились пообедать. Кружили полчаса по центру города, не могли найти друг друга. Потом выяснили, что ищу я его в Донецке, а он уже вернулся в Мелитополь. Посмеялись, сказали будем на связи…».
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста и напомнил, что Журавлев был награжден знаком «За смелость при исполнении служебного долга».
Общественная палата РФ будет ходатайствовать о присвоении ордена Мужества (посмертно) журналисту Ростиславу Журавлеву.