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21:33 (мск), источник: Ведомости

Четырех жителей Крыма госпитализировали после ЧП на складе с боеприпасами

Четырем эвакуированным жителям Красногвардейского района Крыма, где произошел взрыв на складе боеприпасов, понадобилась госпитализация, сообщила пресс-служба Минздрава.

Спецоперация на Украине
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«12 жителям оказана медицинская помощь, 4 из них госпитализированы, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

До этого медработники провели осмотр эвакуированных жителей. Ситуацию контролирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Взрыв на складе боеприпасов произошел 22 июля после атаки украинского беспилотника, рассказал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. В целях обеспечения безопасности было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП в пункты временного размещения.

После взрыва в Красногвардейском районе было временно приостановлено движение поездов.

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