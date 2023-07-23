Украинские войска выпустили по ДНР 23 снаряда

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 19.15 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Позже Донецк подвергся обстрелам в 19.45, по нему выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров, затем в 23.00 по городу выпустили еще четыре снаряда калибра 155 миллиметров и в 23.05 было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров.
Макеевка подверглась обстрелам в 19.15, по ней выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров и в 21.40, когда по ней выпустили еще три снаряда того же калибра.
Горловку обстреляли в 21.20, по ней выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.