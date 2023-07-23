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00:46 (мск), источник: © РИА Новости

﻿На греческом Родосе эвакуируют 30 тысяч человек из-за пожаров

АФИНЫ, 23 июл — РИА Новости. Из-за сильных лесных пожаров на греческом острове Родос эвакуируют 30 тысяч человек из районов, которым угрожает огонь, сообщил глава муниципальной организации культуры и спорта Терис Хаджииоанну местному новостному порталу rodiaki.gr.

Источник: AP 2023

На Родосе пятый день бушует сильный лесной пожар, начавшийся во вторник в центральной части и дошедший до побережья на юго-восточной части острова.

«Продолжается крупная операция по спасению людей из районов Киотари и Лардос на Родосе. По словам Хаджииоанну, при содействии береговой охраны, вооруженных сил и местных властей, которые мобилизовали десятки автобусов, эвакуируют более 30 тысяч человек», — сообщил портал.

В Линдос уже прибыли первые автобусы с сотнями туристов, которые остановились в гостиничных номерах в этом районе, а полиция сообщает, что около 15 тысяч человек получили приказ об эвакуации.

Вице-мэр Родоса Константинос Тараслиас сказал телеканалу Mega, что очень трудно потушить огонь, когда дует сильный ветер.

«Предпринимаются очень большие усилия, чтобы перевезти наших туристов. Остров сегодня принимает в общей сложности более 200 тысяч туристов. В районах, где горит, их около восьми тысяч», — сообщил Тараслиас.

Вместе с местными жителями в районах было порядка 15 тысяч человек.

По его словам, с побережья туристов перевозят плавсредствами — катерами, лодками судами. Эвакуированы уже 2,5 тысячи человек.

«К счастью, на данный момент мы не потеряли ни одной человеческой жизни. Мы сейчас боремся и за будущее нашего острова», — сказал вице-мэр.

Портал rodiaki.gr сообщил, что врачи скорой помощи оказали первую помощь более чем 60 человекам, у которых были проблемы с дыханием. В больницы доставлены четверо взрослых и двое новорожденных.

Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, которые были эвакуированы из погоревших районов и размещены в зданиях гимназий.

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