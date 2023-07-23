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11:32 (мск), источник: Life.ru

Российская авиация сбила украинский самолёт Су-25 в ДНР

Российские истребители сбили самолёт Су-25 украинских Воздушных сил. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины», — сказал представитель Минобороны.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также крылатую ракету Storm Shadow. Также российские военные уничтожили 28 беспилотников противника.

Ранее российские военные отразили атаки ВСУ на четырёх направлениях, а именно: Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Александро-Калиновском и Марьинском. Украинская бронетехника была разбита до начала выхода на рубеж перехода в атаку благодаря слаженной работе разведки российских подразделений и своевременному информированию.

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