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17:57 (мск), источник: © РИА Новости

Дело о ЧП в торговом центре в Москве передали в аппарат ГУ СК

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту происшествия в торговом центре «Времена года» в Москве передано в аппарат ГСУСК, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Источник: © РИА Новости

В субботу в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие — женщины. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек были госпитализированы.

«Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту происшествия в торговом центре на западе столицы, передано в аппарат ГСУ СК России по Москве», — заявила Иванова.

Уточняется, что на данный момент проводятся допросы руководства и сотрудников, отвечающих за эксплуатацию инженерных систем, а также за соблюдение требований безопасности, а также находившихся на рабочих местах в момент прорыва коммуникаций горячего водоснабжения.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы, вынесены постановления о признании потерпевшими. В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК, в том числе с привлечением представителей Ростехнадзора и инженеров, проводят дополнительный осмотр места происшествия», — отметила Иванова.

Прокуратура Москвы в своем телеграм-канале сообщила, что работает на месте происшествия и координирует правоохранительные органы при расследовании уголовного дела, после проверки дадут оценку исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства.

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