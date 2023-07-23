В Волгограде завели уголовное дело за осквернение памятника «Родина-мать»

«Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней жительницы Самары. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения)», — говорится в заявлении.
По данным прокуратуры, в пятницу женщина на Мамаевом кургане совершила «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия», и выложила видео в соцсетях. Отмечается, что дело расследует полиция.
Ранее в соцсетях появилось видео, которое девушка сняла при таком ракурсе, что она как будто дотягивается руками до груди монумента «Родина-мать зовет!», трогает ее пальцем и напевает веселую мелодию.
Мамаев курган — возвышенность на правом берегу Волги, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои. Сейчас там расположен памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина-мать зовет!», а также несколько братских и индивидуальных могил.