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22:57 (мск), источник: © РИА Новости

В Волгограде завели уголовное дело за осквернение памятника «Родина-мать»

ВОЛГОГРАД, 23 июл — РИА Новости. Уголовное дело завели на женщину, которая выложила в соцсети видео, где она «трогает» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней жительницы Самары. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения)», — говорится в заявлении.

По данным прокуратуры, в пятницу женщина на Мамаевом кургане совершила «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия», и выложила видео в соцсетях. Отмечается, что дело расследует полиция.

Ранее в соцсетях появилось видео, которое девушка сняла при таком ракурсе, что она как будто дотягивается руками до груди монумента «Родина-мать зовет!», трогает ее пальцем и напевает веселую мелодию.

Мамаев курган — возвышенность на правом берегу Волги, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои. Сейчас там расположен памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина-мать зовет!», а также несколько братских и индивидуальных могил.

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