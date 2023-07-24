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07:18 (мск), источник: ТАСС

ЦПВС сообщил об опасном сближении беспилотника MQ-9 с самолетами России в Сирии

МОСКВА. /ТАСС/. Опасное сближение беспилотника MQ-9 коалиции, которую возглавляют США, с российскими самолетами зафиксировали в Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Источник: Reuters

«Особую обеспокоенность вызывает зафиксированное опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетами ВКС России в районе Эль-Баб», — сказал Гуринов на брифинге.

По словам замруководителя Центра, российские летчики фиксировали воздействие системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны. «Российские летчики вновь продемонстрировали высокий профессионализм своевременно приняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами коалиции», — подчеркнул он.

Гуринов отметил, что всего за сутки было зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года со стороны возглавляемой США коалиции.

«В районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, в очередной раз зафиксировано шесть нарушений воздушного пространства [границ] Сирии тремя парами истребителей F-16 коалиции», — добавил он.

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