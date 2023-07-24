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05:12 (мск), источник: © РИА Новости

В Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве двумя беспилотниками, оба подавлены РЭБ, пострадавших нет, сообщили в понедельник в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около четырех часов утра беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьёзных разрушений и пострадавших нет. Столичный дептранс сообщил о перекрытии движения на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева.

«Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — сказали в ведомстве.

Пострадавших в результате попытки атаки нет.

Это не первая попытка Киевского режима провести атаку беспилотниками по Москве. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два БПЛА ликвидировали в районе поселка Валуево, они упали в чистом поле, еще один — в районе Кубинки. Еще два дрона система ПВО сбила в Новой Москве.

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