В Москве пресекли попытку атаки украинских БПЛА

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около четырех часов утра беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьёзных разрушений и пострадавших нет. Столичный дептранс сообщил о перекрытии движения на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева.
«Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — сказали в ведомстве.
Пострадавших в результате попытки атаки нет.
Это не первая попытка Киевского режима провести атаку беспилотниками по Москве. Так, 4 июля в столичном регионе сбили пять дронов: два БПЛА ликвидировали в районе поселка Валуево, они упали в чистом поле, еще один — в районе Кубинки. Еще два дрона система ПВО сбила в Новой Москве.