09:41 (мск), источник: РБК
Главного инженера ТЦ «Времена года» задержали по делу о гибели 4 человек
В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. При прорыве трубы с кипятком в ТЦ погибли четыре человека.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
После прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве задержали его главного инженера. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Трубу с кипятком в столичном торговом центре прорвало днем 22 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин спустя несколько часов после инцидента сообщил, что в результате ЧП погибли четыре человека. Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что это произошло на кухне ресторана. Площадь затопления составила 4 тыс. кв. м.
Телеграм-канал Shot писал, что всего пострадало около 70 человек. При этом несколько человек долгое время оставались заблокированными на втором этаже здания — им не давал выйти сильный напор кипятка. В МЧС сообщали, что пострадали десять человек.
В тот же день СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет. Следователи изъяли техническую документацию, а также допросили руководство и инженеров ТЦ. Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел главного следственного управления СК.
Шестиэтажный ТЦ «Времена года» площадью свыше 62 тыс. кв. м на западе Москвы был открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, в нем расположено более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном. В 2013 году объект приобрел инвестиционный фонд Romanov Property Holdings Fund (RPHF), учрежденный в 2008-м холдингом RD Group Гагика Адибекяна. На сайте RD Group галерея «Времена года» значится одним из объектов холдинга, ее руководителем в 2017 году была назначена Лилит Адибекян, дочь Гагика Адибекяна. Согласно данным СПАРК, ТЦ владеет зарегистрированная на Каймановых Островах Amara Management, а гендиректором российского юрлица (ООО «РД Управление инвестициями») выступает Юлия Арсиенко. Amara Management и RPHF зарегистрированы по одному адресу в Люксембурге: Boulevard Royal, 25A.