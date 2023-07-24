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12:09 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска более 80 раз обстреляли Белгородскую область

БЕЛГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 84 раза, это практически столько же, сколько и днем ранее, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В понедельник в своем Telegram-канале Гладков опубликовал сводку за 23 июля: обстрелам подверглись шесть приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 84. В субботу количество выпущенных боеприпасов было на один больше.

Среднее количество выпущенных снарядов по территории региона за прошедшую неделю составляет около сотни в день.

«В Белгородском районе по хутору Валковский выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — 6 артиллерийских снарядов. Также в селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА две гранаты», — написал губернатор.

Он добавил, что в Валуйском округе три села попали под минометный обстрел, в сумме зафиксировано 22 прилета. В Волоконовском районе 12 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском округе по окраине села Пороз выпущено три минометных снаряда.

По данным главы региона, в Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье противник сбросил с беспилотников три неустановленных взрывных устройства. По селу Репяховка выпущено 6 артиллерийских снарядов.

«В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка — зафиксировано 14 прилетов. Никто не пострадал. Есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и посечен фасад. В селе Середа с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. По посёлку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов, по хутору Панков — 4», — уточнил глава области.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

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