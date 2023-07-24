Российские войска отразили пять атак на Краснолиманском направлении

«Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Кармазиновка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — добавили в ведомстве.
Потери противника здесь составили до 195 человек личного состава, четыре БМП, четыре броневика, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Донецком направлении в районах Белогоровки и Клещеевки «Южная» группировка войск отразила шесть атак ВСУ. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах Веселого, Богдановки, Предтечино, Белой Горы и Дылеевки.
Потери противника превысили 160 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились одного танка, двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки Krab, гаубицы FH-70, а также самоходной гаубицы «Гвоздика».
В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия группировки «Восток» ударили по военнослужащим и технике украинских войск в районах Макаровки и Левадного.
На Запорожском направлении поражены подразделения ВСУ в районах Малой Токмачки, Орехова и Пятихаток.
В районе Мирного пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
Потери противника здесь за сутки составили до 120-ти украинских военнослужащих, три БМП, два автомобиля, артиллерийская система М777, а также самоходная гаубица «Гвоздика».