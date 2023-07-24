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14:35 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска отразили пять атак на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пытались пять раз наступать на Краснолиманском направлении в районе Невского и Серебрянского лесничества, российская армия отразила все атаки, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
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«Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Кармазиновка Луганской Народной Республики, Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Новолюбовка Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — добавили в ведомстве.

Потери противника здесь составили до 195 человек личного состава, четыре БМП, четыре броневика, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в районах Белогоровки и Клещеевки «Южная» группировка войск отразила шесть атак ВСУ. Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах Веселого, Богдановки, Предтечино, Белой Горы и Дылеевки.

Потери противника превысили 160 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились одного танка, двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки Krab, гаубицы FH-70, а также самоходной гаубицы «Гвоздика».

В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия группировки «Восток» ударили по военнослужащим и технике украинских войск в районах Макаровки и Левадного.

На Запорожском направлении поражены подразделения ВСУ в районах Малой Токмачки, Орехова и Пятихаток.

В районе Мирного пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери противника здесь за сутки составили до 120-ти украинских военнослужащих, три БМП, два автомобиля, артиллерийская система М777, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

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