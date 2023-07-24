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19:33 (мск), источник: © РИА Новости

Американский журналист пострадал при атаке беспилотника под Артемовском

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Гражданин США, видеожурналист агентства Франс Пресс Дилан Коллинз пострадал при атаке беспилотника в районе Артемовска в ДНР, передает агентство.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Агентство не уточняет, чей беспилотник совершил атаку.

«Видеожурналист Франс Пресс пострадал в результате атаки беспилотника в понедельник», — говорится в сообщении агентства.

Как отмечает агентство, Коллинз получил множественные осколочные ранения в результате атаки неподалеку от Артемовска.

По данным агентства, Коллинза эвакуировали в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Как отмечается, его состояние не представляет угрозы для жизни. Агентство не уточняет, в какую именно больницу, в какой населенный пункт и кем был эвакуирован журналист.

Агентство Франс Пресс 9 мая сообщало о гибели своего журналиста, 32-летнего Армана Сольдена в районе Артемовска. По утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Отмечается, что погибший занимал должность видеокоординатора агентства на Украине. Там он работал с сентября 2022 года.

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