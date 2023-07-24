Американский журналист пострадал при атаке беспилотника под Артемовском

Агентство не уточняет, чей беспилотник совершил атаку.
«Видеожурналист Франс Пресс пострадал в результате атаки беспилотника в понедельник», — говорится в сообщении агентства.
Как отмечает агентство, Коллинз получил множественные осколочные ранения в результате атаки неподалеку от Артемовска.
По данным агентства, Коллинза эвакуировали в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Как отмечается, его состояние не представляет угрозы для жизни. Агентство не уточняет, в какую именно больницу, в какой населенный пункт и кем был эвакуирован журналист.
Агентство Франс Пресс 9 мая сообщало о гибели своего журналиста, 32-летнего Армана Сольдена в районе Артемовска. По утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Отмечается, что погибший занимал должность видеокоординатора агентства на Украине. Там он работал с сентября 2022 года.