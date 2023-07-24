При обстреле двух районов Донецка пострадали четыре мирных жителя

«Сегодня от снарядов, выпущенных по территории Республики киевским режимом, получили ранения четыре человека в Куйбышевском и Петровском районах Донецка», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Врио главы ДНР добавил, что за день повреждены девять жилых домов в Киевском и Куйбышевском районах столицы, Никитовском районе Горловки, семь объектов гражданской инфраструктуры, в том числе больница и детский сад в Макеевке.
По данным Пушилина, в общей сложности с начала дня украинские войска совершили 37 обстрелов территории ДНР, выпустив 148 боеприпасов из реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.