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19:27 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле двух районов Донецка пострадали четыре мирных жителя

ДОНЕЦК, 24 июл — РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов Куйбышевского и Петровского районов Донецка со стороны украинских войск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня от снарядов, выпущенных по территории Республики киевским режимом, получили ранения четыре человека в Куйбышевском и Петровском районах Донецка», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Врио главы ДНР добавил, что за день повреждены девять жилых домов в Киевском и Куйбышевском районах столицы, Никитовском районе Горловки, семь объектов гражданской инфраструктуры, в том числе больница и детский сад в Макеевке.

По данным Пушилина, в общей сложности с начала дня украинские войска совершили 37 обстрелов территории ДНР, выпустив 148 боеприпасов из реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров.

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