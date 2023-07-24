Глава МВД Белоруссии встретился с бойцами ЧВК «Вагнер»

«В учебном центре внутренних войск МВД состоялась встреча министра внутренних дел Ивана Кубракова с представителями ЧВК “Вагнер”. В мероприятии также приняли участие руководители и сотрудники спецподразделений ведомства», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале министерства.
Отмечается, что «на повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия с частной военной компанией и обучения наших бойцов ее инструкторами».
«Стороны выработали четкий план действий, обменялись мнениями об использовании некоторых видов оснащения», — отметили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, министр отметил, что ввиду непростой ситуации у границ республики особенно важно быть подготовленными к ответу на возможные вызовы и угрозы. По словам министра, практический опыт представителей группы, который уже перенимают белорусские бойцы, имеет огромное значение.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что группе «Вагнер» предложили разместиться в бывших «военных городках» в Белоруссии, в частности под Осиповичами. Здесь на территории бывшей воинской части в деревне Цель был разбит палаточный лагерь.
Белорусское военное ведомство сообщало в четверг, что белорусские военные в течение недели вместе с бойцами «Вагнера» отработают учебно-боевые задачи на полигоне «Брестский» на юго-западе Белоруссии. До этого в июле в министерстве информировали, что бойцы «Вагнера» выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны Белоруссии недалеко от города Осиповичи Могилевской области. Минобороны Белоруссии также заявило, что выработало с группой «Вагнер» четкий алгоритм передачи боевого опыта белорусских военнослужащим.