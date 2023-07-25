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07:39 (мск), источник: © РИА Новости

Российский рядовой лично уничтожил в бою более десятка украинских военных

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов. Он отметил, что солдаты этой группировки проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядовой Артем Березин в ходе контрнаступления украинских войск на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника. Так, в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», — рассказал офицер.

Чехов добавил, что благодаря профессионализму и самоотверженности мотострелков и лично рядового Артема Березина атака противника сорвалась, а российские войска продолжили держать позиции.

Кроме того, по его информации, на Южно-Донецком направлении артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и минометный расчет в районе Ровнополя, а также пикап в Сторожевом. Армейская авиация поразила места скопления живой силы ВСУ в Старомайорском.

На Запорожском направлении, рассказал Чехов, артиллерия пресекла деятельность разведгруппы противника в районе Чаривного, откуда противник отступил, понеся потери. Расчеты самоходных минометов ликвидировали склад боеприпасов в Каменском. А гаубичная артиллерия уничтожила станцию РЭБ ВСУ в Новоданиловке. В этом же районе армейская авиация ликвидировала БМП и живую силу противника. Помимо этого, в районе севернее Приютного беспилотник уничтожил минометный расчет.

«Бомбардировочной авиацией нанесено огневое поражение по пункту временной дислокации боевиков в Малой Токмачке. Уничтожены склад ГСМ, автомобильная техника и живая сила. Штурмовой авиацией поражены места скопления живой силы подразделений ВСУ в районах Роботино, Пятихатки, Новоданиловки и Приютного», — сообщил офицер.

ПВО при этом сбила два дрона «Лелека» и один «Валькирия», заключил он.

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