Российские военные отразили 10 попыток ВСУ атаковать на краснолиманском направлении

«На краснолиманском направлении в районе червонопоповского участка и Серебрянского лесничества штурмовые группы 42-й, 62-й и 66-й механизированных бригад ВСУ предприняли 10 попыток атаковать ранее утраченные позиции. В результате стрелкового боя при поддержке авиации и артиллерии группировки “Центр” потери противника составили свыше 100 боевиков, 14 военнослужащих сдались в плен, уничтожены 4 боевые машины пехоты, 3 боевые бронированные машины, автомобиль типа пикап», — сказал Савчук.
По его словам, на сватовском направлении огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск «Центр» нанесено поражение штурмовым группам 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
«Уничтожены 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля типа пикап, а также до 30 боевиков противника. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777 западного производства, три 120-мм миномета. Экипажи тяжелых огнеметных систем “Солнцепек” нанесли огневое поражение по трем целям, из них — по двум опорным пунктам и районам скопления живой силы противника», — заявил Савчук.