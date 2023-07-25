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09:22 (мск), источник: © РИА Новости

СК предъявил окончательное обвинение фигурантке дела о гибели Татарского

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Дарье Треповой*, фигурантке уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, предъявили окончательное обвинение, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Источник: © РИА Новости

«Следователи <…> установили, что организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», — сказал он.

По словам Бастрыкина, в поступках приспешников киевского режима прослеживается циничность и жестокость.

«Трепова* пыталась убедить следствие, что якобы не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой», — добавил глава СК.

Он отметил, что за время следствия провели порядка 200 экспертиз, 85 человек признали потерпевшими, а в целом допросили порядка 400 человек.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Треповой* статуэтку. Более 30 человек получили ранения.

По данным ФСБ, теракт организовали спецслужбы Украины и их агентура из среды российской оппозиции за рубежом. Трепову* задержали на следующий день. Второй непосредственный участник подготовки теракта — Юрий Денисов*, гражданин Украины и член украинской диверсионно-террористической группы. Именно он через службу доставки передал Треповой* замаскированное взрывное устройство.

Кроме того, отмечали в ФСБ, Трепова* совершила теракт после призывов руководства «Фонда борьбы с коррупцией»** Леонида Волкова*** и Ивана Жданова*** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя «любыми доступными способами».

Росфинмониторинг включил Трепову* и Денисова* в перечень террористов и экстремистов.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов.

** Запрещенная экстремистская организация-иноагент.

*** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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