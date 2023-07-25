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11:25 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о попытке Украины атаковать российский корабль

В Черном море в 370 км юго-западнее Севастополя два украинских надводных дрона попытались атаковать российский патрульный корабль, атаку отбили. Аналогичные атаки ранее произошли в июне и мае.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Два украинских надводных беспилотника попытались атаковать российский патрульный корабль «Сергей Котов» в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны.

Российский корабль находится в юго-западной части Черного моря в 370 км от Севастополя и выполнял задачи «по контролю судоходства». Его попытались атаковать два «морских быстроходных управляемых безэкипажных катера».

«В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

Последний раз Минобороны сообщало об атаке украинских дронов на корабль в начале июня. Тогда в ведомстве заявили, что шесть беспилотников попытались атаковать корабль «Приазовье», который в Черном море занимался контролем обстановки и обеспечением безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. Атаку, которая произошла около 1.30, отбили. Все украинские беспилотники были уничтожены.

Похожий инцидент произошел в мае — тогда морские дроны попытались атаковать корабль «Иван Хурс» Атака произошла в 140 км северо-восточнее пролива Босфор. В атаке участвовали три морских беспилотника.

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