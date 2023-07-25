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16:42 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате обстрела Куйбышевского района получил ранение мужчина 1958 года рождения», — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

Как передает корреспондент РИА Новости, удар пришелся по частному жилому дому на улице Миргородской, на крыше дома после «прилета» вспыхнул пожар.

В здании разрушена кровля, стены посечены осколками и выбиты многие окна. На месте работают сотрудники МЧС, пожарные, спасатели и представители правоохранительных органов.

Обстрел центральных районов Донецка продолжается с самого утра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщили о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением РСЗО.

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