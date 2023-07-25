При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель

«В результате обстрела Куйбышевского района получил ранение мужчина 1958 года рождения», — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Как передает корреспондент РИА Новости, удар пришелся по частному жилому дому на улице Миргородской, на крыше дома после «прилета» вспыхнул пожар.
В здании разрушена кровля, стены посечены осколками и выбиты многие окна. На месте работают сотрудники МЧС, пожарные, спасатели и представители правоохранительных органов.
Обстрел центральных районов Донецка продолжается с самого утра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщили о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением РСЗО.