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17:08 (мск), источник: © РИА Новости

В Горловке мирный житель подорвался на мине

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Мирный житель пострадал при подрыве на противопехотной мине «Лепесток» в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 25 июля по состоянию на 16.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: н.п. Горловка (Никитовский район): по улице Песчаной, 26 в результате подрыва на мине ПФМ “Лепесток” получил ранение мужчина 1960 года рождения», — говорится в сообщении представительства.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами «Лепесток», по городам республики.

Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин «Лепесток» против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

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