Пентагон утверждает, что российский самолет повредил дрон США над Сирией

«Двадцать третьего июля российский военный самолет выпустил осветительные ракеты, повредив американский беспилотник MQ-9», — говорится в сообщении командующего девятой воздушной армией центкома Алекса Гринкевича.
В сообщении утверждается, что российский истребитель якобы пролетел в опасной близости от американского беспилотника, а одна из ракет попала в аппарат, повредив его винт, устройство удалось доставить на базу.
Гринкевич заявил, что поведение российских сил отвлекает от миссии по окончательному разгрому ИГ* (организация признана террористической).
Между тем, в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) неоднократно заявляли о провокационном поведении американских сил в небе над арабской республикой.
В частности, на российский самолет фиксировали воздействие системами наведения истребителей F-16. Отчитывались в ЦПВС и о многочисленных нарушениях протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.
В районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, отмечались нарушения воздушного пространства Сирии, в частности, истребителями F-16 и «Рафаль» западной коалиции США.
* Запрещенная в России террористическая организация.