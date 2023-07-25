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19:57 (мск), источник: © РИА Новости

Пентагон утверждает, что российский самолет повредил дрон США над Сирией

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. В Центральном командовании ВВС США пожаловались, что российский военный самолет повредил американский беспилотник в небе над Сирией.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать третьего июля российский военный самолет выпустил осветительные ракеты, повредив американский беспилотник MQ-9», — говорится в сообщении командующего девятой воздушной армией центкома Алекса Гринкевича.

В сообщении утверждается, что российский истребитель якобы пролетел в опасной близости от американского беспилотника, а одна из ракет попала в аппарат, повредив его винт, устройство удалось доставить на базу.

Гринкевич заявил, что поведение российских сил отвлекает от миссии по окончательному разгрому ИГ* (организация признана террористической).

Между тем, в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) неоднократно заявляли о провокационном поведении американских сил в небе над арабской республикой.

В частности, на российский самолет фиксировали воздействие системами наведения истребителей F-16. Отчитывались в ЦПВС и о многочисленных нарушениях протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

В районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, отмечались нарушения воздушного пространства Сирии, в частности, истребителями F-16 и «Рафаль» западной коалиции США.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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