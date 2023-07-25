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20:08 (мск), источник: © РИА Новости

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Лачинском коридоре. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

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