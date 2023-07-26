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09:06 (мск), источник: © РИА Новости

Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по 14-й отдельной мехбригаде ВСУ на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск “Запад” нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка», — сказал он.

Кроме того, на этом же направлении российские танки и гаубицы нанесли поражение подразделениям 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Стельмаховка. Там противник потерял примерно взвод живой силы и бронеавтомобиль «Хаммер».

В районе Песчаного артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку «Цезарь», в районе Кисловки — минометный расчет, а возле Крахмального — пункт боепитания, добавил собеседник агентства.

По информации Минобороны, за предыдущие сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении порядка 35 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, два гаубицы Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

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