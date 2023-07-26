Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении

«В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск “Запад” нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка», — сказал он.
Кроме того, на этом же направлении российские танки и гаубицы нанесли поражение подразделениям 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Стельмаховка. Там противник потерял примерно взвод живой силы и бронеавтомобиль «Хаммер».
В районе Песчаного артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку «Цезарь», в районе Кисловки — минометный расчет, а возле Крахмального — пункт боепитания, добавил собеседник агентства.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки ВСУ потеряли на Купянском направлении порядка 35 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, два гаубицы Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.