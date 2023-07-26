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12:12 (мск), источник: Московский комсомолец

Военкор Коц: Киев хочет сменить приоритетное направление контрнаступления

Российский военный корреспондент Александр Коц предположил, что украинское командование хочет сменить генеральное направление контрнаступления после неудач на юге Запорожской области.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В частности, военкор описал ситуацию в Клещеевке на Артемовском направлении в ДНР, где развернулись ожесточенные бои в последние дни.

По словам журналиста, несмотря на невероятную плотность артиллерийского огня, который обрушили ВСУ, российским войскам удалось удержать населенный пункт. При этом продолжаются тяжелые бои за высоты к западу от Клещеевки.

Также украинским силам не удалось занять Андреевку южнее Клещеевки.

«Глядя на количество сил и средств, которые сюда стягиваются, начинает появляться ощущение, что Киев хочет сменить приоритетное направление “контрнаступа” и ударить по Донбассу», — поделился выводов Александр Коц в своем Телеграм-канале.

Он высказал также мнение, что российским военным нужно на Артемовском направлении «рубить переправы противника через канал Северский Донец — Донбасс».

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