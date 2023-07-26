16:28 (мск), источник: РБК Life
В Австралии погибли более 50 черных дельфинов. Что сказали эксперты
Специалисты назвали несколько возможных версий ЧП.
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Более полусотни черных дельфинов (гриндов) погибли после того, как выбросились на берег. Это произошло на пляже Чейнс в 60 км к востоку от Олбани, на юге штата Западная Австралия, пишет The Guardian.
«К сожалению, после массового выброса на берег за ночь погиб 51 гринд, — сообщила в среду Служба парков и дикой природы (DBCA Parks and Wildlife Service). — Работники Службы совместно с волонтерами и другими организациями пытаются вернуть в океан оставшихся 46 особей, которые сейчас находятся на мелководье».
В водах Австралии и Новой Зеландии обитают крупные стаи черных дельфинов. Их выбрасывание на побережья двух стран происходит периодически. Но данный случай отличается тем, что за этой крупной стаей наблюдение началось еще накануне, когда стала поступать информация о массовом скоплении гриндов в 150 м от пляжа. Благодаря этому с воздуха удалось сделать кадры, как они сбились в кучу на мелководье.
Исследователь китов из Университета Гриффита доктор Олаф Мейнеке сказал, что среди китов, дельфинов и морских свиней гринды больше всего подвержены массовому выбросу на берег.
При этом доктор Ванесса Пиротта из Университета Маккуори добавила, что такое поведение млекопитающих остается загадкой: «Тот факт, что они сбились в кучу, вели себя очень странно и время о времени осматривались, говорит о том, что происходит что-то еще, чего мы просто не знаем».
Черные дельфины — род млекопитающих из семейства дельфиновых, которых также называют гриндами (слово пришло из фарерского языка). Особи могут достигать до 8 м в длину и весить около 800 кг. Гринды встречаются во всех морях, кроме полярных, но их редко можно увидеть у побережья.
С 1920-х годов в этих местах велся китобойный промысел. Китобойная компания на пляже Чейнс-Бич просуществовала до 1980-х годов, сейчас на ее месте находится туристический парк.
В начале 2018 года в том же штате по аналогичной причине погибли более 150 китов, это произошло в заливе Хамелин Бэй к югу от Перта. Но крупнейший на сегодняшний день массовый выброс гриндов на мель в Западной Австралии произошел в 1996 году. Тогда на мель в Дансборо выбросились 320 длинноплавниковых гриндов.