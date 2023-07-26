AFP: президент Нигера Мохамед Базум задержан своей охраной

Президентская гвардия, как пишет AFP, перекрыла доступ в резиденцию главы государства и после переговоров отказалась освободить господина Базума. По данным источника агентства, армия «предъявила им ультиматум». Как сообщили источники Jeune Afrique, в последнее время господин Базум рассматривал вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.
Офис президента сообщил в Twitter, что отдельные охранники «начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооруженных сил и Национальной гвардии». Утверждается, что армия готова атаковать мятежников. Офис президента также сообщил, что господин Базум и его семья чувствуют себя хорошо.
Мохамед Базум был избран президентом в 2021 году. При предыдущем президенте Махамаду Иссуфу работал главой МВД и МИДа. Как отмечает AFP, он победил на выборах и возглавил одно из беднейших государств Африки и «наиболее подверженную переворотам» страну.
Мятеж произошел на фоне саммита Россия—Африка в Санкт-Петербурге. Нигер в саммите не участвует, сообщил источник «РИА Новости». По его информации, это «не связано с последними событиями». Источник ТАСС утверждает, что господина Базума не было в «списках подтвердившихся на саммит».