16:21 (мск), источник: ТАСС
В Молдавию пытались вывезти скрипку Страдивари с Украины
Ее передали экспертам.
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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госпогранслужба Украины сообщила о попытке вывоза из страны скрипки работы итальянского мастера конца XVII — начала XVIII веков Антонио Страдивари.
«Музыкальный инструмент 1730 года производства нашли во время погранично-таможенного контроля в салоне рейсового автобуса в пункте пропуска “Паланка — Маяки — Удобное” (на украинско-молдавской границе — прим. ТАСС) в Одесской области. Скрипку передали экспертам».
На фото видно, что скрипка находилась в футляре. На инструменте можно прочесть полустертую надпись: «Stradivarius Cremonenus … Faciebat Anno 17 …» («Страдивари из Кремоны … Сделана в году 17…»).
Как сообщили в одесской таможенной службе изданию «Вести», личность гражданки Украины, которая пыталась вывезти инструмент в Молдавию, установлена.
По данным таможенной службы Одесской области, в апреле 2023 года подобная находка была обнаружена в багаже гражданина Украины, который пытался вывезти раритет в Болгарию.
Антонио Страдивари (1644−1737) — итальянский скрипичный мастер, который разработал собственную технологию изготовления смычковых инструментов, обладающих уникальным звучанием. До наших дней сохранилось около 600 инструментов, которые хранятся в крупнейших галереях мира, а в случае попадания на аукцион их цена исчисляется миллионами долларов. Ученые до сих пор пытаются разгадать секрет акустических характеристик скрипок Страдивари, предполагая, что он заключается в особом рецепте лака, которым покрыт инструмент, либо в химическом составе, которым мастер обрабатывал древесину.