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17:14 (мск), источник: Газета.Ру

Суд оправдал актера Кевина Спейси

Суд присяжных признал актера Кевина Спейси невиновным в сексуальном насилии. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2023

30 июня 2022 года Спейси в британском суде предъявили обвинения по 12 случаям домогательств от новых предполагаемых жертв.

Все обвинения относятся к 2000-м и 2010-м годам, когда Спейси был худруком лондонского театра Old Vic. Первые обвинения в домогательствах были выдвинуты актеру в 2017 году.

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