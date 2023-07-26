Под Брянском нашли необычную кость возрастом около 80 тысяч лет Ученые считают находку доказательством того, что люди среднего палеолита умели мыслить абстрактно
Фоторепортажи
12Работа ПМЭФ-2023
12Первое суперлуние 2023 года
17:28 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска выпустили 23 снаряда по Донецку и Макеевке

ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Украинские войска в среду за час выпустили в общей сложности 23 снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлениям.

15.35 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров;

15.40 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров;

15.40 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров;

15.45 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров;

15.45 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.

Еще семь снарядов из «натовской» артиллерии было выпущено в 16.35 по Киевскому району Донецка и Макеевке. С 15.50 до 16.10 украинские войска обстреливали Горловку, по городу было выпущено 17 снарядов калибром 152 миллиметра.

Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Эту тему замалчивают'. На Западе опасаются новой проблемы из-за Украины
Во всем виноваты украинцы: бундесвер нашел стрелочника
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта