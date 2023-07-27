Уничтожение танков Leopard в Запорожской области попало на видео

Кроме того, операторы БПЛА засняли отражение бойцами 58-й армии Южного военного округа атаки ВСУ в районе села Работино.
Ранее в среду Министерство обороны сообщило, что группировка российских войск «Восток» отразила атаку украинской армии на Запорожском направлении. В результате уничтожены два танка, гаубица «Гиацинт-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Как заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий, обстановка на линии соприкосновения остается напряженной: за прошедшие сутки ВСУ 26 раз попытались обстрелять Запорожскую область в направлении Полог, Токмака и Васильевки. Тем не менее все их попытки прорвать оборону остаются безуспешными, добавил он.