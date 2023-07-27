Российские войска уничтожили американские БМП Bradley ВСУ в Запорожской области

Ранее в среду в Минобороны сообщили, что на запорожском направлении в течение прошедших суток российские войска отразили атаку противника в направлении Работино, уничтожив ряд вооружений и бронетехники противника.
Кадры объективного контроля, на которых беспилотными барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожаются американские БМП «Bradley» и другая бронетехнику противника, попали в распоряжение РИА Новости.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.