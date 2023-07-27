Дрон-камикадзе уничтожил танк ВСУ при его попытке контрнаступления

По словам бойцов подразделения, украинские военные предприняли попытку контрнаступления на Невельском направлении в ДНР. Разведка 110 ОМБР обнаружила передвигающийся вдоль лесополосы танк противника.
При слаженной корректировке дрон-камикадзе, несущий кумулятивный заряд, смог точным попаданием поразить цель и вывести наступающую технику из строя.
По сообщениям Минобороны, за прошедшие сутки на Донецком направлении удалось успешно отразить восемь атак ВСУ. Потери противника составили свыше 280 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, одна самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.