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16:28 (мск), источник: © РИА Новости

Дрон-камикадзе уничтожил танк ВСУ при его попытке контрнаступления

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. 110-я отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил России уничтожила танк ВСУ дроном-камикадзе при его попытке наступления на Невельском направлении в ДНР. Соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости.

Спецоперация на Украине
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По словам бойцов подразделения, украинские военные предприняли попытку контрнаступления на Невельском направлении в ДНР. Разведка 110 ОМБР обнаружила передвигающийся вдоль лесополосы танк противника.

При слаженной корректировке дрон-камикадзе, несущий кумулятивный заряд, смог точным попаданием поразить цель и вывести наступающую технику из строя.

По сообщениям Минобороны, за прошедшие сутки на Донецком направлении удалось успешно отразить восемь атак ВСУ. Потери противника составили свыше 280 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, одна самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы «Мста-Б», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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