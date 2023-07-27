Российская артиллерия уничтожила американскую бронемашину в зоне СВО

По сообщению бойцов бригады, украинские войска предприняли попытку контрнаступления на невельском направлении (ДНР). 110-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ, используя ствольную артиллерию смогла отразить атаку противника. При корректировке огня оператор беспилотника обнаружил бронеавтомобиль HMMWV с двумя пулеметами американского производства. Машина была уничтожена точным выстрелом артиллерийской противотанковой пушки «Рапира».
Американский бронированный автомобиль HMMWV был поставлен Украине со стороны США в рамках пакетов военной помощи. Ранее Вашингтон объявил о новом пакете на сумму порядка 400 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и HIMARS, говорится на сайте Пентагона.