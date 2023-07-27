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12:44 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров назвал численность чеченских бойцов в зоне СВО

ГРОЗНЫЙ, 27 июл — РИА Новости. Свыше семи тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне проведения спецоперации, написал в соцсети глава региона Рамзан Кадыров.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«С начала спецоперации из Чеченской республики в зону боевых действий направлено свыше 28 тысяч бойцов, в том числе более 13 тысяч добровольцев. Свыше 7 тысяч бойцов на данный момент находится на передовых позициях», — написал Кадыров в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона отметил, что чеченские подразделения задействованы по всей линии фронта.

«Наиболее сложными участками считаются Бахмутское и Ореховское направления, где враг регулярно предпринимает попытки прорвать линию обороны. Об этом на совещании с членами регионального оперативного штаба по проведению СВО и представителями силовых ведомств сообщил руководитель штаба Магомед Даудов», — добавил он.

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Кадыров Рамзан