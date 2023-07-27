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11:50 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве признали удар по военному аэродрому в Хмельницкой области

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины были нанесены удары.

Спецоперация на Украине
Источник: ДСНС України

«Тяжело работать противовоздушной обороне. Атакуют прибрежную зону и инфраструктуру <…> Власти позже сообщают о повреждениях в Одесской области <…> Опять же не дает покоя (российским военным. — Прим. ред.) аэродром Староконстантинов. Вы видите, какие “хлопки” происходят на (неподконтрольных Киеву. — Прим. ред.) территориях. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром», — заявил военный в эфире телемарафона.

Он уточнил, что есть «определенные повреждения» в результате падения обломков сбитых ракет, о которых Киев сообщать не будет.

Игнат добавил, что в связи с этим усиление военного присутствия стран НАТО в Черном море имеет для Киева положительный эффект.

«Любое присутствие стран НАТО в акватории Черного моря — это уже определенный плюс. И Турция и Румыния имеют силы и средства, имеют самолеты, и плюс суда Великобритании и других стран имеют присутствие. Осуществляется воздушная разведка, и БПЛА стран НАТО в Черном море и более мощные самолеты-разведчики контролируют вещи, которые происходят в этом регионе», — заключил Игнат.

О том, что в городе Староконстантинов, где находится военный аэродром, звучали взрывы, накануне писало украинское издание «Страна.ua».

Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

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