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11:45 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону в Запорожской области

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку прорвать оборону в Запорожской области, но понесли значительные потери и отступили, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Утром противник пытался прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки. Наши подразделения отразили попытки наступления, разбив подразделения противника. Противник понес значительные потери и отступил на свои позиции», — написал он.

По словам Балицкого, увеличилось и число обстрелов городов и сел Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки — за прошедшие сутки зафиксирован 41 прилет.

По информации Минобороны, за предыдущие сутки подразделения группировки «Восток» отразили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях атаки ВСУ в районах Никольского и Работино, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Малой Токмачки, Яблоково и Работино.

Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и прежде всего Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

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