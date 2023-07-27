ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону в Запорожской области

«Утром противник пытался прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки. Наши подразделения отразили попытки наступления, разбив подразделения противника. Противник понес значительные потери и отступил на свои позиции», — написал он.
По словам Балицкого, увеличилось и число обстрелов городов и сел Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки — за прошедшие сутки зафиксирован 41 прилет.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки подразделения группировки «Восток» отразили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях атаки ВСУ в районах Никольского и Работино, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Малой Токмачки, Яблоково и Работино.
Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и прежде всего Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.