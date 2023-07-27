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Спецоперация на Украине
13:41 (мск), источник: © РИА Новости

ФСБ пресекла попытку Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Федеральная служба безопасности поймала украинского агента, пытавшегося устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«Пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущих высокоточное ракетное вооружение», — говорится в пресс-релизе.

Оперативники задержали служащего ВМФ, который, как утверждается, завербован украинской разведкой. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте.

Кроме того, мужчину подозревают в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну.

Как отметили в ФСБ, принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 275 («Государственная измена»), 283 («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»).

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