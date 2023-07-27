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14:18 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России нанесли удары по пунктам управления украинских войск

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли новые ракетные удары по пунктам управления, аэродромам и местам дислокации украинских войск, сообщается в сводке Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США», — сказали в ведомстве.

Все назначенные цели поражены, подчеркнули в Минобороны.

Так, в районе Староконстантинова Хмельницкой области ликвидированы склады авиатоплива, в районах Чугуево и Новопавловки Днепропетровской области уничтожены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18.

Данные о том, что российские войска ударили по военном аэродрому Староконстантинов на западе Украины, ранее сегодня подтвердил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Армия России с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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