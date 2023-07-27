В столичном регионе нашли регистраторов 100 тыс. нелегальных иностранцев

Следователями ГСУ СКР по Москве, сообщила представитель главка Юлия Иванова, совместно с оперативными службами проведены рейды в рамках расследования уголовного дела об организации незаконного пребывания мигрантов на территории столичного региона, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
По данным следствия, с десяток фигурантов, в основном этнических азербайджанцев, организовали в Москве и Химках хостелы ООО «Любимый дом», ООО «Комфорт», ООО «Биг Фемили», ООО «Альтаир» и ООО «Компас», которые зарегистрировали как на самих себя, так и на доверенных им лиц.
В них участники группировки оформляли временную регистрацию иностранных граждан, систематически превышая при этом лимит койко-мест. Вместе с тем часть мигрантов заселялась в хостелы, чтобы создать видимость их законной деятельности.
Однако большинство иностранцев в хостелах фактически не проживало, что «лишало возможности правоохранительные органы контроля за их нахождением в РФ, а также создавало условия получения дохода преступным путем».
Всего, по данным следствия, с 2018 года участниками ОПГ было поставлено на миграционный учет не менее 100 тыс. нелегальных мигрантов и получен преступный доход в сумме не менее 420 млн руб.
Причем, как выяснило следствие, канал незаконной миграции контролировала полиция УВД Северного округа Москвы, с представителями которой сейчас также ведутся следственные действия.