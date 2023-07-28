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05:51 (мск), источник: © РИА Новости

Группировка «Восток» отразила несколько атак на Южно-Донецком направлении

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российская группировка войск «Восток» отразила несколько атак ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника в направлении Урожайного. Понеся значительные потери, противник отступил», — отметил Чехов.

Он добавил, что артиллерия уничтожила скопление украинских военных в районе Углесборочной, а также ликвидировала разведгруппу северо-западнее Шевченко.

По словам начальника пресс-центра, в районе Старомайорского Киев пытался накопить силы для наступления. Воздушная разведка вскрыла боевые машины пехоты иностранного производства, гусеничные тягачи МТ-ЛБ и живую силу противника, их уничтожили с помощью беспилотников, отметил Чехов.

А вертолеты армейской авиации ликвидировали танки и БМП, а также поразили районы скопления военных ВСУ в Урожайном, заключил Чехов.

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