Группировка «Восток» отразила несколько атак на Южно-Донецком направлении

«На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника в направлении Урожайного. Понеся значительные потери, противник отступил», — отметил Чехов.
Он добавил, что артиллерия уничтожила скопление украинских военных в районе Углесборочной, а также ликвидировала разведгруппу северо-западнее Шевченко.
По словам начальника пресс-центра, в районе Старомайорского Киев пытался накопить силы для наступления. Воздушная разведка вскрыла боевые машины пехоты иностранного производства, гусеничные тягачи МТ-ЛБ и живую силу противника, их уничтожили с помощью беспилотников, отметил Чехов.
А вертолеты армейской авиации ликвидировали танки и БМП, а также поразили районы скопления военных ВСУ в Урожайном, заключил Чехов.