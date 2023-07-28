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14:32 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России отразили все атаки превосходящих сил ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские военные отразили все атаки ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. Противник безуспешно атаковал и на Времевском выступе возле Старомайорского в ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника», — уточнили в ведомстве.

Киев пытался наступать в районе населенных пунктов Работино и Успеновка силами 47-й механизированной бригады, которая встретила сопротивление 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота.

Вооруженным силам удалось уничтожить до 180 украинских военных и пять западных танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты и несколько единиц военной техники.

Противник безуспешно атаковал и на Времевском выступе возле Старомайорского в ДНР.

«Активными действиями подразделений группировки войск “Восток” отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа», — говорится в публикации.

ВСУ потеряли до 110 военных, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

Российским военным удалось отразить четыре атаки штурмовых отрядов противника на Краснолиманском направлении. Кроме того, Вооруженные силы продолжили наступать в районе Сергеевки в ЛНР и захватили несколько украинских опорных пунктов.

«Продвижение в глубину обороны противника составило полтора километра», — сообщили в министерстве.

Бойцы также продвинулись в глубину обороны ВСУ на три километра западнее населенного пункта Житловка в Луганской Народной Республике.

Противник потерял на Краснолиманском направлении до 90 военных и несколько единиц техники.

Как отметил накануне президент Владимир Путин, ВСУ активизировались, основные боевые действия сосредоточены на Запорожском направлении, но успеха они не добились. Все попытки контрнаступления остановлены, украинские войска отброшены.

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