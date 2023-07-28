ВС РФ за сутки уничтожили три немецких Leopard и два колесных танка AMX

Он отметил, что это произошло в районах Работино и Успеновки Запорожской области, где боевики 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленной танками иностранного производства, предприняли атаку на российские позиции.
По словам Конашенкова, российские военные, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразили все атаки превосходящих сил противника.
«Уничтожено до 180 украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины», — сказал он, добавив, что также была уничтожена артиллерийская система М777 производства США и боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».
Официальный представитель Минобороны также сообщил, что в районе населенного пункта Сергеевки Луганской Народной Республики (ЛНР) российские штурмовые отряды продолжили развитие успеха на сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 км.
Днем ранее стало известно, что на сватовском и краснолиманском направлениях силы РФ уничтожили более 150 боевиков ВСУ, а также нанесли удары по пункту управления, командно-наблюдательному пункту, а также двум складам с боеприпасами боевиков в районе населенных пунктов Красный Лиман, Новолюбовка, Терны и Торская.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.