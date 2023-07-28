Губернатор Ростовской области сообщил о взрыве ракеты в центре Таганрога

17:06 (мск), источник: Коммерсантъ
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в центре Таганрога у кафе «Чехов сад», предположительно, взорвалась ракета. Пострадали 15 человек.
«В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе ''Чехов сад'' взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол», — написал господин Голубев в своем Telegram-канале. Информация об ущербе уточняется, добавил он.
Позднее губернатор уточнил, что за медицинской помощью обратились 15 человек. «Все обратившиеся за медпомощью — с легкими травмами от осколков», — написал он. «РИА Новости» со ссылкой на МЧС сообщает, что три человека госпитализированы. По предварительным данным, передает ТАСС, людей под завалами нет.
Взрыв произошел рядом с Таганрогским художественным музеем и зданием банка. В близлежащих зданиях выбиты стекла, повреждены машины. На место взрыва выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления Следственного комитета России.
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