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18:44 (мск), источник: ТАСС

Что известно о перехвате ракет в Ростовской области

Украина ударила по жилой инфраструктуре Таганрога ракетой С-200, переоборудованной в ударную. Ракету перехватили, ее обломки упали на территорию города, сообщили в Минобороны РФ. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что, по уточненным данным, в больницу доставили 12 человек, девять из них госпитализировали, одному человеку провели операцию. Позднее стало известно о повторной попытке атаки в районе города Азов Ростовской области с использованием зенитной ракеты комплекса С-200, переоборудованной в ударный вариант.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ решительно осуждает атаку киевского режима на Таганрог и оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.

ТАСС собрал основную информацию о взрыве в Таганроге.

Что случилось

Украина в пятницу днем ударила ракетой С-200, переоборудованной в ударную, по жилой инфраструктуре Таганрога. Ракета была перехвачена в воздухе, а на территорию города упали ее обломки.

Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Возгорания на месте происшествия нет.

На месте ЧП образовалась воронка глубиной более метра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пострадавшие

В результате происшествия 12 человек пострадали — 9 раненых госпитализировали, одному человеку провели операцию.

Погибших в результате произошедшего нет.

Людей под образовавшимися завалами, по предварительным данным экстренных служб, нет.

Повреждения

В результате теракта повреждены несколько зданий, в том числе кафе «Чехов сад».

В Таганрогском художественном музее разрушена стена и кровля, также повреждены гаражи и хозпостройки.

В соседнем трехэтажном многоквартирном доме выбило рамы в окнах и балконах.

Реакция властей

Пожарно-спасательные подразделения — 60 спасателей и 17 единиц техники — работают на месте ЧП в Таганроге.

На место также выехали следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России.

В центре города, по ул. Александровской, пер. Лермонтовскому, ул. Антона Глушко перекрыто движение транспорта.

В городе введут режим чрезвычайной ситуации.

Вторая атака

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины совершили повторную попытку атаки с использованием зенитной ракеты комплекса С-200, переоборудованной в ударный вариант.

Ракета была перехвачена российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Азова Ростовской области, сообщили в Минобороны РФ, ее обломки «упали в безлюдной местности».

Как сообщил ТАСС глава администрации Азовского района Александр Палатный, выпущенная ракета была перехвачена ПВО над отдаленной от населенных пунктов территорией, повреждений и пострадавших на земле нет.

Голубев опроверг информацию о многочисленных взрывах на территории региона, подтверждена работа систем ПВО по двум ракетам.

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