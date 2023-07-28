Путешествия по России: названы интересные места Владивостока Мы предлагаем духовно насытиться прогулкой по столице Приморского края и всего Дальневосточного федерального округа города - Владивостоку
Фоторепортажи
12Работа ПМЭФ-2023
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Главные новости недели
20:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Появилась фейковая рассылка писем от имени РКН с угрозами возбудить дело о призывах к экстремизму

Роскомнадзор обнаружил массовую рассылку фейковых электронных писем от своего имени, в которых получателям угрожают уголовным делом по статье о призывах к экстремизму или возбуждении ненависти либо вражды. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Сообщения приходят с адреса fsrcmnad @gov.ru. В рассылке говорится, что получатель вел «незаконную деятельность» на ресурсах, связанных с иностранными агентами, «поддержкой действий боевиков в зоне проведения СВО» и «действиями, связанными с поддержкой экстремизма».

В связи с этим, указывается в письме, если пользователь не предоставит в ответе объяснение, в отношении него возбудят уголовное дело по п. 1, 2, 3, 4 ст. 282 УК РФ, а также п. 3 ст. 280 УК РФ. Отправители просят проверить документы в приложении к письму, в которых содержатся данные о совершенных нарушениях.

«Напоминаем, что Роскомнадзор не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти», — сообщили в Роскомнадзоре. Ведомство напомнило, что подозрительные письма лучше не открывать из-за ссылок на фишинговые ресурсы. Официальные сообщения Роскомнадзор отправляет с почтовых ящиков в домене @rkn.gov.ru.

Анастасия Ларина

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина
Что было известно разведке Франции о мятеже ЧВК «Вагнер»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Интернет