Путешествия по России: названы интересные места Владивостока Мы предлагаем духовно насытиться прогулкой по столице Приморского края и всего Дальневосточного федерального округа города - Владивостоку
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Главные новости недели
19:47 (мск), источник: Ведомости

Минобороны запретило маломерным судам проход в Керченском проливе

Минобороны России запретило проход всех маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского пролива. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

Ограничения действуют в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Под них попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги, уточнили в оперштабе. При этом запрет не действует для кораблей Военно-морского флота, пограничных органов и войск Национальной гвардии России.

Кроме того, ведомство запретило постановки на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и иные подводные работы. Не допускается также отбор образцов донного грунта, плавание с вытравленной якорь-цепью, пролет, зависание, приводнение, летательных аппаратов и другая деятельность в районах якорных стоянок № 450, № 451, № 452, № 455 и № 471-a, b, c, d.

Оперштаб предупредил, что транзитное движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено только в светлое время суток согласно графику и после проведения досмотров.

27 июня ЦОС ФСБ сообщило, что сотрудники службы обнаружили следы взрывчатки в трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в Россию через порт Украины и Керченский пролив. Ведомство установило, что ранее это судно дважды заходило в порт Рени на территории Одесской области. На его борту и в шлюпке были обнаружены следы динитротолуола и тротила.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Власти сформировали 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса
Доходы от рекламы топ-10 авторских Telegram-каналов в 2023 году выросли в 2,7 раза
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта