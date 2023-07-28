Минобороны запретило маломерным судам проход в Керченском проливе

Ограничения действуют в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Под них попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги, уточнили в оперштабе. При этом запрет не действует для кораблей Военно-морского флота, пограничных органов и войск Национальной гвардии России.
Кроме того, ведомство запретило постановки на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями, взрывные и иные подводные работы. Не допускается также отбор образцов донного грунта, плавание с вытравленной якорь-цепью, пролет, зависание, приводнение, летательных аппаратов и другая деятельность в районах якорных стоянок № 450, № 451, № 452, № 455 и № 471-a, b, c, d.
Оперштаб предупредил, что транзитное движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено только в светлое время суток согласно графику и после проведения досмотров.
27 июня ЦОС ФСБ сообщило, что сотрудники службы обнаружили следы взрывчатки в трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в Россию через порт Украины и Керченский пролив. Ведомство установило, что ранее это судно дважды заходило в порт Рени на территории Одесской области. На его борту и в шлюпке были обнаружены следы динитротолуола и тротила.