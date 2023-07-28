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21:35 (мск), источник: © РИА Новости

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Ранее в пятницу тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Сигнал тревоги раздался в Киеве в 20.46 мск. Следом за столицей тревогу объявили в Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Киевской и Волынской областях. В течение нескольких минут тревога накрыла все остальные регионы страны.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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