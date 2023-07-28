22:23 (мск), источник: ТАСС
МО РФ сообщило об опасном сближении беспилотника MQ-9 Reaper с российским Су-34 в Сирии
По данным ведомства, столкновения удалось избежать.
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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат проамериканской антитеррористической коалиции в Сирии утром в пятницу опасно сблизился с российским самолетом Су-34, столкновения удалось избежать. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
«28 июля в 07:55 на высоте 5 000 м в районе населенного пункта Нафла провинции Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-34 ВКС России», — сказал Гуринов, обратив внимание, что полет беспилотника не был деконфликтован.
«Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотным летательным аппаратом коалиции», — добавил он.