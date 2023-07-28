22:19 (мск), источник: © РИА Новости
Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепропетровской области
Зеленский: в Днепропетровской области в результате взрыва повреждено здание СБУ.
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил о повреждении здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области.
«Днепр (Днепропетровск. — Прим. ред.). Вечер пятницы. Попадание в здание СБУ. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС (Государственной службой по чрезвычайным ситуациям), руководителем ОВА (областной военной администрации)», — написал он в Telegram-канале.
Зеленский отметил, что все необходимые службы работают на месте.
Ранее вечером на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Украина вновь атаковала Крымский мост в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.